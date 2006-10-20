Живих винуватців Голодомору та Голокосту треба судити

(18 жовтня в Києві за участю Стівена Спілберга відбулася презентація фільму про Голокост на території України. – Ред.).

Українцям треба вчитися у євреїв на цьому прикладі, на цих подіях.

У мого батька було вісім братів – вони ВСІ загинули ще дітьми під час Голодомору 1933 року. У батька моєї матері було десять братів – інженерів “старого режиму”. Їх знищили за наказом Леніна як білогвардійців. Я про це чув від бабусь і ще пам’ятаю, а чи будуть пам’ятати мої діти?

Я певен, конче необхідно створити в Україні якийсь державний комітет – за рахунок бюджетного фінансування, – який би збирав свідчення і про Голодомор, і, можливо, про масове знищення поляків на нашій території, і, звичайно, про Голокост. Більше того, на мій погляд, потрібно, щоб на відкритих судових слуханнях усі випадки масового знищення людей та винуватці тих подій на території України були засуджені. Живі винуватці мають бути притягнуті до відповідальності.

Тільки тоді ми всі – і євреї, і українці, і інші народи – будемо певні, що нових випадків геноциду не буде. Пам’ять про минулі жахливі події захистить від нових жахливих подій, тільки якщо винуватців засудити.

Володимир