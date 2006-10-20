Дочка Кінаха виходить заміж за фабриканта (фото)

28 жовтня Анатолій Кінах видає заміж середню дочку Зою. Нареченій - 22 роки, вона - перекладач з італійської мови.. Зятем політика стане 33-річний бізнесмен Максим Кузьменко. Жених володіє фабрикою з виробництва колготок. Вони познайомилися навесні на одній з вечірок у Києві .

Жити молодята збираються у квартирі Зої на Подолі. Зараз у Зої і Максима - час приємного клопоту. Складається список гостей, у київського дизайнера Роксолани Богуцької шиється весільна сукня. Медовий місяць молоде подружжя проведе у Венеції.

Газета "Сегодня"