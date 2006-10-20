Працівник Рівненської митниці загинув, випавши з дев’ятого поверху
21:48, 20 жовтня 2006Разное
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Вдома були дружина та син
Сьогодні вранці загинув головний інспектор відділу митних платежів Рівненської митниці 36-річний Юрій Пелех, викинувшись з дев’ятого поверху будинку, де він проживав.
Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків УМВС України в області, перед трагедією Юрій вийшов на балкон покурити. Правоохоронці схиляються до думки, що митник покінчив життя самогубством. У помешканні в цей час була його дружина та малолітній син.
Цього ж дня у Рівному під час виконання будівельних робіт на одному з будинків центральної частини міста з другого поверху упав 22-річний робітник. З важкою травмою та переломом основи черепа його доставлено у міську лікарню.
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