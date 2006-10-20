Працівник Рівненської митниці загинув, випавши з дев’ятого поверху

Сьогодні вранці загинув головний інспектор відділу митних платежів Рівненської митниці 36-річний Юрій Пелех, викинувшись з дев’ятого поверху будинку, де він проживав.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків УМВС України в області, перед трагедією Юрій вийшов на балкон покурити. Правоохоронці схиляються до думки, що митник покінчив життя самогубством. У помешканні в цей час була його дружина та малолітній син.

Цього ж дня у Рівному під час виконання будівельних робіт на одному з будинків центральної частини міста з другого поверху упав 22-річний робітник. З важкою травмою та переломом основи черепа його доставлено у міську лікарню.