Ющенко: польоти уві сні і наяву

Схоже, спільний переліт з прем`єр-міністром за маршрутом Брюссель – Київ погано вплинув на українського президента. Віктор Ющенко втрачає здатність реально оцінювати політичну ситуацію і занурюється в ілюзії щодо власної спроможності змінити розклад сил у країні...

Своє інтерв`ю 5 каналу Віктор Андрійович почав з обговорення економічних питань. Мабуть, йому до душі відступ уряду в питанні його участі в рекапіталізації комерційних банків, що знайшло відображення у відміні двох статей закону про Державний бюджет. Тепер Ющенко упевнений, що курс гривні більше не кидатиме в різні боки. Що стосується подолання економічної кризи, то рецепти прості і вже обкатані неодноразово: оптимізація Пенсійного фонду, зміни акцизів і повторний розгляд фінансового плану НАК «Нафтогаз України». Президент публічно здивувався «еластичності» МВФ відносно дефіциту українського бюджету.

Вражає неспішність, з якою президент ставиться до необхідності отримання другого траншу кредиту МВФ. Вже сьогодні зрозуміло, що новий раунд пошуків взаєморозуміння з економічних питань почнеться не з понеділка, 23-го березня, а з четверга, 26-го. Не секрет, що проблема фінансування модернізації української газотранспортної системи важлива, але це лише окремий випадок, тоді як економіка країни в цілому знаходиться далеко не в кращому стані. Напевно, варто нагадати, що президент неодноразово наголошував, що всю відповідальність за економічну і соціальну політику несе уряд. У Віктора Андрійовича в сьогоднішній ситуації мало шансів з`явитися перед нацією в ролі її рятівника від економічної кризи, а тому він не поспішає форсувати ухвалення рішень.

Торпедувалася і спроба зібрати в парламенті круглий стіл за участю глави держави, прем`єр-міністра і лідерів фракцій Верховної Ради. Як мінімум, у половини потенційних учасників у п`ятницю, 20-го, знайшлися невідкладні справи. Чесно кажучи, подібне ставлення відгонить політиканством: що може бути для державних діячів важливішим, ніж вирішення економічних проблем країни, які відбиваються на житті мільйонів громадян?

Політичні ініціативи Віктора Ющенка можна назвати суперечливими. По-перше, він дійшов цікавого висновку: політична реформа 2004 року перетворила парламент на центр узурпації влади. Це відкриття може стати новим словом політичної науки, адже про колективну узурпацію влади більшості політологів чути не доводилося. Президентську заяву можна оцінювати тільки в контексті фактичного визнання президентом втрати можливостей для діалогу із законодавцями. Мабуть, небажання (та і неможливість) домовлятися з парламентаріями примушують главу держави знову витягувати на світло божий торішні ініціативи: створення конституційної комісії, проведення всеукраїнського референдуму з питання зміни Конституції. Щоправда, на Банковій повинні розуміти, що подібні пропозиції можуть бути легко заблоковані бютівськими юристами: вони мають і досвід (зірвавши проведення дострокових парламентських виборів), і мотивація (реванш за поразку «сердечників» на виборах до Тернопільської облради).

Але Ющенко з наполегливістю, гідною кращого застосування, ратує не лише за проведення дострокових парламентських виборів, але й перехід до відкритих списків, створення двопалатного парламенту. Можна провести аналогії з ситуацією, що склалася в українській політиці в 2004 році – знову в хід йде прислів`я «Якщо правила гри не дозволяють вигравати, джентльмени змінюють правила». Нагадаю, що політична команда Кучми почала процес внесення змін до Основного Закону завчасно, і та зазнала невдачі. Упевненість же Віктора Андрійовича в здатності парламенту змінити Конституцію ще до президентських виборів нагадує небезпечну ілюзію, яка може коштувати йому нормального завершення президентської каденції. Ющенко має рацію, називаючи розмови про імпічмент способом тиску, але навряд чи він до кінця упевнений, що цій неприємній для глави держави процедурі не буде даний старт.

Телевізійні виступи президента стрімко втрачають свій сенс. Вони більше не є ні засобом комунікації для прихильників Ющенка унаслідок їх нечисленності, ні каталізатором позитивних дій політичної еліти – більшість її представників налаштована по відношенню до Віктора Андрійовича негативно. Ющенку час змінювати не тільки формат і тональність телезвернень, але й інтонації у спілкуванні з політиками. Втім, навіть ці зміни навряд чи врятують його президентську кар`єру.

Євген Магда