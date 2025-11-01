Відомо про велику кількість українських дронів, які зараз завдають ударів по Росії.

У Підмосков'ї сталася "аварійна ситуація в електромережі", на багатьох вулицях зникло світло. Про це пишуть роспабліки.

Повідомляється, що напередодні в місті Жуковський було чути вибухи в небі. Адміністрація Жуковського Московської області РФ стверджує, що відключення світла сталося через "аварійну ситуацію в енергосистемі".

"Московщина втрачає світло", - написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Весь будинок ходуном!" - жителі Тули скаржаться на атаку невідомих безпілотників.

Очевидці розповідають, що чули звук невідомого дрона і "приліт", від якого "затрясся" будинок і спрацювала сигналізація в автомобілях.

Невідомо, що стало причиною вимкнення світла, але зараз територією Росії триває масована атака безпілотників.

Відключення світла в РФ

Раніше в Росії скаржилися на атаку безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області.

Губернатор області Андрій Бочаров стверджував, що внаслідок падіння уламків БПЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП "Балашовська" було зафіксовано загоряння, яке "оперативно ліквідується протипожежними силами".

