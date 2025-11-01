На рік агресор може випускати до 700 цих машин.

Росія змогла налагодити великосерійне виробництво бронетранспортерів БТР-82, яке може сягати до 700 одиниць на рік. Про це повідомляє аналітик відкритих даних (OSINT), який діє на платформі Х під псевдонімом Jompy.

Він звернув увагу, що у статистиці російських втрат на фронті присутні у значній кількості БТР-82, що побічно свідчить про їх активне використання російськими військами. При цьому старі БМП-1 майже зникли з таблиць із російськими втратами.

"Для тих, хто каже, що це здебільшого відновлені БТР-80, – ні. Росія майже не мала БТР-80 на складах до війни, тому це сумнівне джерело для відновлених БТР-80", – пише він.

На думку Jompy, Росія здатна виготовляти з нуля близько 500-700 БТР-82 на рік.

Що треба знати про БТР-82

БТР-82 — це російський колісний бронетранспортер, глибока модернізація радянського БТР-80. Машина призначена для перевезення мотострілецького підрозділу, забезпечення вогневої підтримки та виконання розвідувально-ударних завдань.

Серійно випускається із 2011 року.

На відміну від попередника, БТР-82 отримав посилені двигун і трансмісію, покращений бронезахист і сучаснішу систему озброєння та прицілювання. БТР-82 може долати водні перешкоди без спеціальної підготовки корпусу, а також має задні двері для висадки піхоти, що підвищує швидкість десантування під вогнем.

Машина обладнана бронею, що забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та уламків, є можливість додатково встановлювати елементи протиуламкового чи протикумулятивного захисту. При цьому БТР-82 не розрахований на тривалий контакт із сучасною танковою або протитанковою зброєю високої потужності.

Електроніка й прицільні комплекси модернізовані порівняно з БТР-80: вбудовані тепловізійні та оптичні прилади дозволяють вести стрільбу вночі і при поганій видимості.

Зазвичай машину хвалять за відносну простоту конструкції, мобільність на дорогах і поза ними, можливість швидкого десантування та відносно невисоку вартість обслуговування в порівнянні з гусеничною бронетехнікою. Водночас БТР-82 критикують за слабкий захист від сучасних протитанкових засобів і вразливість до мін.

