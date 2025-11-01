У компаній LTG Group немає прямих договорів з "Лукойлом" або "Роснефтью".

Литовські залізниці (LTG) заявили про припинення транспортування нафтопродуктів російського енергетичного гіганта "Лукойл" до Калінінградської області відповідно до нових санкцій США і Великої Британії, спрямованих проти найбільших російських нафтових компаній.

Компанія зазначила, що повністю дотримуватиметься санкційного режиму, запровадженого Вашингтоном і Лондоном, який обмежує продаж і транспортування нафти "Лукойла" і "Роснефти". Президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкцій минулого тижня.

Минулого року LTG перевезла в російський анклав загалом 371 000 тонн нафтопродуктів, з яких 345 000 тонн припало на поставки "Лукойлу". Продукція "Роснефти" через Литву ні минулого, ні цього року не перевозилася. Цього року LTG перевезла в Калінінград і назад 194 000 тонн нафти "Лукойлу".

Відео дня

"Жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин з "Лукойлом" або "Роснефтью". Продукція "Лукойла" перевозиться транзитом через експедиторські компанії, імена яких ми не можемо розкрити через договірні зобов'язання", - повідомили там.

LTG стверджує, що дотримуватиметься рекомендацій міжнародних партнерів для мінімізації бізнес-ризиків.

"Після закінчення перехідного періоду для завершення чинних контрактів LTG не здійснюватиме транспортних операцій за участю компаній, що перебувають під санкціями США або Великої Британії, включно з "Лукойлом", "Роснефтью" або пов'язаними з ними компаніями", - заявила компанія.

Зазначається, що LTG поінформувала Міністерство транспорту і комунікацій Литви та Міністерство закордонних справ про можливий вплив санкцій на транзитні перевезення. Обидва міністерства контролюють дотримання міжнародних санкцій.

Нові санкції проти РФ

Санкції, що набувають чинності 21 листопада, заморозять активи "Роснефти" і "Лукойла" у США і заборонять американським компаніям проводити з ними угоди. Ці заходи спрямовані на обмеження можливостей Кремля фінансувати війну в Україні.

Обмеження також поширяться на треті сторони, включно з іноземними банками, які забезпечують фінансові транзакції для компаній, що перебувають під санкціями. Велика Британія ввела аналогічні санкції в середині жовтня.

Хоча санкції ЄС поширюються на російську нафту, "Лукойл" продовжує працювати в деяких частинах Європи, оскільки формально є приватною компанією, на відміну від державної "Роснефти". У відповідь на нові заходи США "Лукойл" оголосив про продаж своїх зарубіжних дочірніх компаній швейцарському нафтотрейдеру Gunvor.

Вас також можуть зацікавити новини: