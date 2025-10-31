Раніше в Мережі з'явилася інформація про начебто контрнаступ ЗСУ в районі Покровська.

Головне управління розвідки Міністерства оборони розпочало "складну десантну операцію" у Покровську. Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на джерела у Силах оборони.

Стверджується, що в операції задіяні спецпідрозділи та авіація ГУР.

"Штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста, які російське командування вважало контрольованими", - йдеться у публікації.

Джерело журналістів стверджує, що ці райони є стратегічно важливими для української логістики.

Ситуація в Покровську

Як писав УНІАН, українські військові скаржаться на критичну ситуацію в Покровську. Зокрема високопоставлений офіцер ЗСУ з цього напрямку на умовах анонімності розповів "Громадському", що росіяни начебто контролюють уже близько 60% міста і активно проникають у сусідні Родинське та Мирноград. За його словами, до 1500 українських бійців можуть потрапити в оточення, якщо терміново їх не вивести. Неназваний оператор БПЛА, який вийшов з міста, стверджує, що оборонці в Покровську де-факто вже оточені, бо росіяни розпорошилися по всьому місту.

Тим часом журналіст видання The Economist Олівер Керролл повідомив у соцмережі, що Україна начебто почала контрнаступ біля Покровська. Він зокрема опублікував відео десантування з гелікоптерів у невизначеній локації.

