Графіки відключень 1 листопада: енергетики попередили, хто сидітиме без світла

На суботу в енергосистемі України запроваджені обмеження для побутових споживачів і промисловості.

В суботу, 1 листопада, з 8 до 10 ранку та з 15 до 22 вечора будуть діяти погодинні графіки відключень світла для населення в частині регіонів України. Про це інформує Укренерго.

Ситуація в енергетиці дещо покращилася, проте без відключень не обійтися. Обмеження подачі електроенергії пов’язані з регулярними терористичними атаками російської окупаційної армії по критичній інфраструктурі України.

Вимикати світло в оселях українців 1 листопада будуть в половину черги відключення.

Для промислових споживачів електроенергії будуть застосовані обмеження потужності в ті самі години, що і для громадських.

Енергетики застерігають, що в разі нових ударів графіки обмежень світла можуть змінюватися відповідно до ситуації в системі. Додатково фахівці закликають споживачів не вмикати в мережу кілька потужних приладів одночасно.

Графік відключення світла Київ

Для столиці передбачено шість черг з двома підчергами в кожній. Відключати попередньо планують тільки три з дванадцяти підчерг. Це № 4.1 зранку та №№ 2.1 та 3.2 в післяобідні години.

Відключення світла в Україні

Перед стартом опалювального сезону РФ посилила удари по критичній інфраструктурі України. Тільки за жовтень армія окупантів завдала сім великих ударів з використанням безпілотників і ракет. Найбільше постраждали мешканці та об’єкти в таких містах, як Суми, Чернігів, Харків, Полтава, а також у столиці. Цьогоріч Росія значно посилила інтенсивність обстрілів.

Через це енергетики часто вимушені працювати цілодобово – паралельно з цим запроваджують і планові відключення для балансування системи. Оперативно дізнатися графік відключень в своєму місті можна в мережі.

