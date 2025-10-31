PN7 - дуже рідкісний тип невеликих небесних тіл, зазвичай званих "квазімісяцями".

Згідно з новим дослідженням, у космосі було ідентифіковано невеликий астероїд, який, мабуть, слідує за орбітою Землі. Про це пише BGR.

Зазначається, що якщо дані дослідження, опубліковані Американським астрономічним товариством у Дослідницьких нотатках AAS, точні, то астероїд під назвою 2025 PN7 спокійно літає в наших околицях із 1960-х років. Однак, на відміну від нашого більш відомого Місяця, він не є місяцем у повному розумінні цього слова і, ймовірно, залишиться на нашій орбіті лише близько 60 років.

Вважається, що PN7 - дуже рідкісний тип невеликих небесних тіл, зазвичай званих "квазімісяцями". Астероїд, мабуть, обертається навколо Землі, як і наш Місяць, але насправді його присутність - всього лише збіг.

Замість того, щоб обертатися навколо нашої планети, PN7 обертається навколо Сонця, як і будь-яке інше велике небесне тіло. Однак через чисту випадковість ця орбіта майже в точності збігається із земною, тому складається враження, що астероїд слідує за нами. Насправді в околицях Землі досить багато невеликих астероїдів: за поточними оцінками, десь у порожнечі поруч із нами плаває близько восьми квазімісяців.

Зазначається, що астероїд PN7 був спочатку виявлений на початку цього року астрономами Гавайського університету. Під час планового огляду нічного неба дослідник випадково помітив дивно стійку крапку, що рухається на тлі зірок синхронно з орбітою Землі. Після тривалого спостереження за точкою дослідники відправили запит до NASA на офіційний висновок, і результат виявився позитивним. Тепер астероїд занесено до офіційної бази даних NASA.

"Хоча сама думка про наявність астероїда в наших околицях звучить лякаюче, PN7 абсолютно нешкідливий. Його фактичний розмір становить лише близько 18-36 метрів завширшки, не більше за невеликий будинок, і хоча він перебуває "близько" в небесному сенсі, його фактичне становище становить добрих 4-17 мільйонів кілометрів від Землі. Хоча існують такі об'єкти, як астероїд, здатний знищити міста, який може зіткнутися із Землею 2032 року, PN7 абсолютно безпечний", - сказано в статті.

Важливо, що як і у випадку з більшістю імовірно небезпечних астероїдів, ймовірність того, що він наблизиться до нас, практично дорівнює нулю. PN7 продовжить рух нашою сонячною орбітою приблизно до 2083 року, після чого його траєкторія віднесе його в невідомість.

