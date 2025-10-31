Вчені наблизилися до створення уіверсальної протиотрути від укусів смертоносних змій Африки. Вона не може нейтралізувати тільки отруту зеленої мамби.

За допомогою антитіл з крови альпаки та лами вчені створили протиотруту нового покоління, яка захищає від цілої родини африканських отруйних змій, включаючи чорну мамбу, пише The Telegraph.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, автори описали протиотруйний коктейль, який захищав мишей від 17 з 18 отруйних змій, що зустрічаються по всій Африці, включаючи кобр та мамб. Виключенням стала отрута східної зеленої мамби. Ця протиотрута не тільки допомагала запобігти смерті, але і значно спростила лікування.

Лікування базується на суміші нанотіл. Вони створені з антитіл, отриманих від групи тварин, включаючи верблюдів, лам та деякі види акул. Терапія нанотілами виявилася ефективнішою, ніж існуючі протестовані протиотрути. І на відміну від традиційного виробничого процесу, після розробки продукт можна відтворити в лабораторії – немає потреби повторно імунізувати альпак чи лам.

Вчені вже досліджують, чи можна їх використовувати для лікування таких захворювань, як рак та віруси, у тому числі пандемічний грип. Також вони сподіваються, що зможуть налагодити масове виробництво цього продукту. Хоча, імовірно, до цього пройде щонайменше п’ять років.

А потреба в оновлених протиотрутах є гострою вже зараз, пише видання. За їх даними, щороку по всьому світові від укусів змій помирає від 81 000 до 138 000 людей. Переважна більшість у сільській місцевості Африки, Азії та Латинської Америки. Ще 400 000 отримують травми, що змінюють життя, включаючи ампутації, втрату зору та жахливі відкриті виразки, які ніколи не гояться.

"Однак процес розробки протиотрут майже не змінився за століття – сучасні продукти все ще базуються на введенні зміїної отрути коням та отриманні їхніх антитіл. Отримані препарати важко вводити, вони можуть викликати серйозні побічні ефекти та не забезпечують широкого захисту від усіх 650 видів отруйних змій у світі", - йдеться у статті.

А створення альтернативи сповільнено через обмежене фінансування, низький комерційний інтерес та складність необхідних препаратів.

Зміїна отрута протягом століть еволюціонувала в одні з найскладніших токсинів на землі – навіть серед одного виду вони відрізняються залежно від регіону. Це дуже ускладнило створення єдиної універсальної протиотрути, яка б нейтралізувала всі цілі.

Учені вважають, що найбільш життєздатним та економічно ефективним варіантом є створення кількох загальноконтинентальних методів лікування, які можна використовувати для всіх укусів змій у певному регіоні.

Тепер дослідники кажуть, що кандидат, описаний у журналі Nature, може бути таким продуктом для Африки.

Створення універсальної протиотрути - що відомо

Як писав УНІАН, нещодавно вчені досліджували протиотруту, вироблену з крові людини, що пережив сотні зміїних укусів. Він роками дозволялв зміям себе кусати та сотні разів вводив їх отруту самостійно. Таким чином намагався виробити в себе імунітет до отрути.

Проблема зі протиотрутою від укусів змій полягає в тому, що за роки еволюції плазуни виробили в себе здатність утворювати різні види отрути. Вона відрізняється навіть в змій одного виду, в залежності від місцевості, в якій вони мешкають. Тому універсальних ліків не існує.

