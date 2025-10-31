Вчені наблизилися до розгадки довголіття цих китів і думають над тим, як це може допомогти людству теж жити довше.

Гренландський кит - найдовгоживучіший ссавець у світі, іноді доживає навіть до 200 років.

Нове дослідження проливає світло на секрети неймовірного довголіття цього кита, і це може вплинути на те, як людство бореться зі старінням, пише Iflscience.

Крім своєї неймовірної тривалості життя, гренландський кит також може похвалитися вражаючими розмірами. Вагою понад 80 тонн, він є другою за величиною твариною на Землі.

Теоретично, такі великі і довгоживучі тварини повинні бути схильні до більшого ризику розвитку раку. Їхні тіла містять більше клітин і, отже, піддаються більшій кількості поділів протягом їхнього тривалішого життя, кожне з яких потенційно може призвести до мутацій. Однак це не так: захворюваність на рак не корелює з розміром тіла - невідповідність, відома як парадокс Пето.

Дослідники вирішили вивчити це протиріччя на прикладі гренландського кита, припускаючи, що він "повинен володіти унікальними потужними генетичними механізмами для запобігання раку та інших вікових захворювань".

Група під керівництвом учених з Рочестерського університету ідентифікувала білок, що активується холодом, який допомагає відновлювати пошкоджену ДНК. Він називається CIRBP, і його рівень у гренландських китів був виявлений набагато вищим, ніж у будь-якого іншого ссавця.

Як вид, що перебуває під загрозою зникнення, кити особливо важкі для вивчення, тому дослідникам довелося покладатися на зразки тканин, зібрані інупіатами Аляски, яким дозволено полювати на цей вид на честь давньої культурної традиції.

З цих зразків команда виростила клітини кита в лабораторних умовах, які, як вони виявили, краще відновлювали пошкоджену ДНК і мали нижчий рівень мутацій, ніж людські клітини, з якими їх порівнювали.

Вони відзначили кілька білків репарації ДНК, які були виявлені у гренландських китів у більшій кількості, ніж у інших видів ссавців, що може пояснити цей факт, але особливу увагу привернув CIRBP.

"CIRBP виділявся тим, що його рівень був у 100 разів вищим", - заявила Віра Горбунова, авторка дослідження і професорка біології Рочестерського університету.

Цей білок відіграє ключову роль у відновленні дволанцюгових розривів (коли фосфатний кістяк обох ланцюгів ДНК пошкоджується, що може сприяти розвитку раку) і активується в умовах холоду, наприклад, у крижаній океанській воді проживання гренландських китів.

"Якщо ми просто знизимо температуру на кілька градусів, клітини вироблятимуть більше білка CIRBP", - пояснив професор Андрій Селуанов, співавтор дослідження.

Вкрай важливо, що CIRBP присутній у людей, а це означає, що цей прорив у нашому розумінні довголіття гренландських китів потенційно може бути використаний для продовження життя людини.

Коли вчені експресували білок кита в клітинах людини, їхня здатність до відновлення ДНК покращилася.

"Вивчаючи єдиного теплокровного ссавця, що живе довше за людей, наша робота дає інформацію про механізми, що забезпечують настільки тривале життя, підкреслюючи важливість підтримки генома для довголіття", - додала Горбунова.

Що стосується того, як ми можемо домогтися цього у людей, у Горбунової є кілька припущень: "Може бути ефективним як підвищення активності CIRBP в організмі, так і введення більшої кількості білка. Зміна способу життя, наприклад, прийняття холодного душу, також може сприяти цьому.

Науковці зазначили, що необхідно провести набагато більше досліджень CIRPB, перш ніж стане зрозуміло, чи так це, але перспектива, що одного дня ми зможемо поліпшити відновлення ДНК, підвищити стійкість до раку та сповільнити процеси старіння, все завдяки дуже великому киту, вельми захоплива.

