Третина загиблих росіян на війні проти України - добровольці, а серед контрактників найчастіше гинуть мотострілки. Про це пише Російська служба BBC.

Зазначається, що число загиблих добровольців продовжує зростати і зараз становить 30,5% від усіх встановлених втрат. Натомість відсоток загиблих ув'язнених поступово знижується і тепер становить 13% (минулоріч було 19%). Ще 11% загиблих - мобілізовані.

Найчастіше (за статистикою) гинуть російські вояки з Башкортостану і Татарстану. Журналісти вважають, що частково це пов'язано з особливо активною роботою місцевих волонтерів та ініціативних груп, які збирають дані про смерть.

Важливо, що 5962 встановлених загиблих були офіцерами - їхня частка серед усіх втрат поступово зменшується. Усього журналісти змогли підтвердити смерть 143 087 російських окупантів. Проте сумарні втрати, попередньо, можуть складати 241 133 - 341 471 загиблих.

"За два тижні це число зросло майже на сім тисяч людей. Але ця різка надбавка не пов'язана із ситуацією на фронті", - додали журналісти.

Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ повідомляв про ліквідацію орієнтовно 1 141 830 окупантів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

У ніч на 28 вересня Сили спеціальних операцій України у взаємодії з повстанським рухом в РФ "Черная Искра" провели спеціальні заходи в результаті чого було виведено з ладу два критичні елементи системи ППО ворога.

