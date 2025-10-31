Венесуельський режим просить своїх союзників по "осі зла" допомогти ракетами, радарами та літаками.

США розгортають біля берегів Венесуели додаткові сили, вочевидь, готуючись до наземної військової операції в цій країні. На цьому тлі венесуельський диктатор Ніколас Мадуро звернувся до РФ, Китаю та Ірану із відчайдушним закликом про порятунок. Про це пишуть американські ЗМІ.

Флот США концентрується біля узбережжя Венесуели

Видання Newsweek розповідає про явну концентрацію американських сил поблизу Венесуели. Супутникові знімки підтверджують розгортання в регіоні великого десантного корабля Iwo Jima із понад 1600 морськими піхотинцями на борту та ракетного есмінця Gravely, спорядженого "Томагавками".

Також в регіоні присутні десантно-транспортні кораблі San Antonio та Fort Lauderdale, що перевозять штурмовики Harrier, ударні гелікоптери Viper та багатофункціональні літаки Osprey.

Американські військові кораблі зараз знаходяться приблизно за 200 км від венесуельского острова Ла-Орчіла, де розташована одна з ключових авіабаз та радіолокаційних установок країни. Як зазначає Newsweek, таке позиціонування флоту свідчить про готовність до виконання десантних операцій або високоточних ударів по острову.

І це все на додачу до ще понад 10 000 американських військовослужбовців, дислокованих по всьому Карибському регіону, а також авіаносця Gerald R. Ford, ударного підводного човна Newport News, катерів берегової охорони та логістичних суден, розгорнутих в регіоні.

Раніше ці сили вже завдали низку ударів по суднах, які, за словами Трампа, перевозили наркотики з Венесуели.

"Розміщення десантної групи підвищеної готовності на "Іводзімі" та ракетного есмінця "Грейвлі" являє собою різку ескалацію в регіоні, підкреслюючи зростаючу готовність Пентагону до можливих військових дій", – пише Newsweek.

Мадуро благає "вісь зла" про допомогу

За даними The Washington Post, на тлі нарощування американських військ у Карибському басейні президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням терміново відремонтувати деяку військову техніку Венесуели та надати додаткові військові радари і ракети.

Згідно з внутрішніми документами уряду США, з якими ознайомилися журналісти, Мадуро написав листи лідерам Росії і Китаю, в яких закликав до "розширення військової співпраці" для протидії "ескалації між США та Венесуелою".

Зокрема венесуельський диктатор благав китайців пришвидшити виготовлення нових військових радарів для Венесуели.

"У своєму посланні Мадуро наголосив на серйозності агресії США в Карибському басейні, представивши військові дії США проти Венесуели як дії проти Китаю через їхню спільну ідеологію", – йдеться в документах.

У листі до Путіна Каракас просив допомогти посилити протиповітряну оборону країни, зокрема відновити кілька російських літаків Су-20МК2, раніше придбаних Венесуелою. Мадуро також попросив про допомогу в капітальному ремонті восьми двигунів та п'яти радарів у Росії, придбанні 14 комплектів ракет, які, як вважається, є російськими, а також невказану "логістичну підтримку".

У документах уряду США також йдеться, що міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес нещодавно домовлявся про поставки військової техніки та безпілотників з Ірану. Він зокрема повідомив іранському чиновнику, що Венесуела потребує "пасивного обладнання для виявлення", "GPS-глушилок" та "майже напевно безпілотників з дальністю дії 1000 км".

Зазначається, що з документів незрозуміло, як відреагували Росія, Китай та Іран на ці прохання. Але відомо, що в неділю до Венесуели прибув російський транспортник Іл-76, який раніше вже потрапив під санкції США за перевезення зброї і найманців. А за день до того Москва ратифікувала новий стратегічний договір з Каракасом, який втім не пернедбачає прямих військових зобов'язань.

Як пише The Washington Post, здатність Росії допомогти венесуельській диктатурі наразі є вкрай обмеженою. До того ж Москва може бути навіть зацікавлена у такому конфлікті, адже він відтягне на себе увагу США від України. На останнє може вказувати і те, що досі Росія публічно майже не коментувала поточне загострення ситуації в Карибському регіоні.

Ситуація довкола Венесуели: останні новини

Як писав УНІАН, на початку серпня цього року США оголосили 50 млн доларів грошової винагороди за інформацію, яка допоможе заарештувати Ніколаса Мадуро.

Крім того, Трамп наказав відправити до берегів Венесуели військову ескадру – начебто для боротьби з морським наркотрафіком, який генерує Венесуела.

Днями Трамп публічно допустив можливість проведення наземної операції у Венесуелі.

