Справа розглядалася понад 6 років і включала понад 200 засідань.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до шести років позбавлення волі колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що його визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа-утікача Олександра Онищенка. Йому призначили 6 років ув'язнення та взяли під варту в залі суду.

"Колегія суддів у складі Ігоря Строгого, Лесі Федорак та Віктора Ногачевського визнала Насірова винуватим. Йому призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі зі штрафом у 17 тисяч гривень (максимальна межа статті). Також Насіров не зможе обіймати певні посади впродовж трьох років", - сказано у матеріалі.

Важливо, що його спільник, Володимир Новіков, отримав 4 роки тюрми з аналогічним штрафом та обмеженням по посаді. Натомість ЦПК стрверджує, що Новікова виправдали. Суд узяв Насірова під варту до набрання вироком чинності.

Журналісти нагадали, що вирок ще не набрав законної сили: апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Якщо цього не станеться, Насіров може уникнути відповідальності через сплив строку давності.

"Мобілізація" Насірова

9 квітня цього року захист Насірова звернувся до суду з проханням призупинити розгляд справи через мобілізацію підсудного. Підставою для його зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року. Однак через добу ЗСУ скасували указ про мобілізацію чиновника, зазначивши, що виданий наказ про призов є протиправним.

