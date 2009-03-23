Як я накаркав Держказначейству гриф «таємно»

Не пройшло і дня з того моменту, як в УНІАН з’явився мій коментар щодо закриття інформаціїпро стан виконання планових показників бюджету за березень поточного року, як вже п’ятницю, 20.03.2009, «на допомогу» уряду прийшов Секретаріат Президента, який оприлюднив цю інформацію. Відверто кажучи, я вважав ситуацію не настільки жахливою. Так виявляється, за 19 днів березня дохідна частина загального фонду державного бюджету становила лише 3349,6 млн. грн. або 24,9% планового показника. При цьому Державною податковою адміністрацією мобілізовано до Держбюджету лише 388,2 млн. грн. або 7,8% планового показника (мабуть, наступним головним винуватцем економічного провалу діяльності уряду пані Тимошенко має оголосити Голову ДПАУ Сергія Буряка – авт.); Державною митною службою - 2575,9 млн. грн. або 34,3% плану березня. Тобто, як і передбачалось, ситуація з надходженнями до Державного бюджету різко погіршується. Ці цифри куди більш переконливо свідчать про економічну ситуацію в країні, ніж всі переможні реляції прем’єр-міністра.

На жаль, прогнози збуваються і в частині подальшого закриття урядом економічної інформації. Тільки 19 березня я написав, що певною мірою «змалювати реальну картину дозволяє інформація про залишки на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) уряду в НБУ, яку поки що Держказначейство не закрило, хоча й це і не за горами», як вже з 20 березня Казначейство закрило і цю інформацію.

Анекдотичності ситуації додає те, що Державне казначейство відмовчувалось після статей в ЗМІ щодо закриття інформації про стан виконання плану надходження доходів до держбюджету, але після того як відповідна інформація була оприлюднена Секретаріатом Президента, тут же вустами своєї прес-служби виступило із заявою. В ній зазначається, що мовляв інформація про стан виконання плану надходження доходів до держбюджету не розміщувалася в рубриці «Виконання бюджетів/Доходи» з технічних причин.

Крім того в заяві стверджується, що по-перше, інформацію, зазначену в довідці про стан виконання Державного бюджету України за березень 2009 року за доходами (станом на 19.03.2009), опубліковану на офіційному сайті Президента України, Державне Казначейство України Секретаріату Президента України не надавало (тобто керівництво Держказначейства каже: «Юлія Володимирівна, не винуваті ми, вони самі кляті звідкись цю інформацію взяли»); по-друге, дані, наведені в цій довідці у розрізі органів стягнення, не відповідають дійсності.

Отже «за оперативними Державного казначейства» за 19 днів березня поточного року до загального фонду державного бюджету було мобілізовано:

- Державною податковою адміністрацією – 551,3 млн. грн. (із врахуванням відшкодування ПДВ) або 11% планового показника місяця. Відшкодовано ПДВ – 1385,4 млн. грн.

Виконання за відповідний період 2008 року – 991,5 млн. грн. (із врахуванням відшкодування ПДВ) або 20,8% плану місяця. Відшкодовано ПДВ – 758,0 млн. грн.

- Державною митною службою – 2752,8 млн. грн. або 36,6% планового показника місяця (виконання за відповідний період 2008 року – 5070,1 млн. грн. або 93,5% плану місяця).

Наприкінці своє заяви Державне казначейство України, з метою уникнення непорозумінь, звертається до всіх з проханням використовувати будь-яку інформацію про виконання бюджетів за доходами та видатками лише у випадку офіційного надання такої інформації органами Державного казначейства України.

Зі свого боку можу сказати, що за інформацією Держказначейства ситуація з виконанням бюджетів за доходами та видатками виглядає ненабагато краще.

Крім того, я, та і усі економічні експерти, з радістю готові користуватись саме інформацією Держказначейства, от тільки якщо вона буде надавати її у тому режимі, як це відбувалось протягом багатьох місяців до березня поточного року. Також дуже сподіваюсь, що неоприлюднення інформації про стан ЄКР теж виявиться прикрою технічною помилкою, яка буде виправлена до того, як відповідну інформацію почне повідомляти Секретаріат Президента України.

На щастя, в Україні, як свідчить досвід, поки що закриття інформації є найгіршим шляхом вирішення проблеми формування довіри суспільства до органів влади. Достовірна інформація все одно буде у той чи інший спосіб доведена до громадськості. Суспільство від посадових осіб державних інституцій потребує не спроб замовчування інформації, що супроводжується не дуже правдивими реляціями про успіхи, а відвертої розмови про наявні проблеми та шляхи їх вирішення. Якщо цього не буде, то не важко спрогнозувати подальше погіршення соціально-економічної та політичної ситуації в країні та повну дискредитацію усіх органів державної влади в Україні. І я щиро кажу, що не дуже б хотів, щоб ці мої передбачення справдились. Бо якщо таки вони будуть справджуватись, то непереливки буде усім.

Борис Кушнірук