Одеса готова прийняти океанських акул

В Одеському зоопарку планують відкрити експозицію з океанськими акулами в чотирьохтонному акваріумі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор муніципального зоопарку Юрій КУЧЕРЕНКО, зустрівшись з журналістами на відкритті після 2-річного ремонту акватераріуму.

Він звернув увагу на те, що торік «закуплено нові акваріуми на 750 літрів, створено живі коралові рифи, морські акваріуми, проведено спеціальне автономне живлення, налагоджено повітрообмін і електросистему життєзабезпечення».

У планах керівництва зоопарку - «відкриття акваріуму з невеликими океанськими акулами, для чого планується придбати двох океанських хижаків вартістю по 2 тис. дол. Фахівці закінчують встановлювати акулятник і систему регенерації води».

Водночас, за словами Ю.КУЧЕРЕНКА, розмір плати за вхід у зоопарк не зміниться: дитячий квиток - 3 гривні, дорослий - 5 гривень.

Зараз в акватераріумі зоопарку міститься близько 500 видів різних риб, 25 видів плазунів і земноводних.