Водій іномарки врізався у пішоходів: 5 осіб загинуло

На Київщині, у с. Бабинці Бородянського району, на крутому повороті дороги водій легкового автомобіля "Тойота-Камрі" не впорався з керуванням і здійснив наїзд на пішоходів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб, із них - 2 дитини, та 1 особу у тяжкому стані госпіталізовано до Бородянської центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 154 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинуло 38 осіб та 185 - травмовано.