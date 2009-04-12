У ДТП під Києвом загинули троє людей
11:42, 12 квітня 2009Разное
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Вантажівка зіткнулася з "шісткою"
У суботу об 11.00 у Броварському районі Київської області внаслідок зіткнення вантажівки „МАН” з легковим автомобілем „ВАЗ-2106” загинуло троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Всього за добу на території України зареєстровано 85 автоаварій, у яких загинули 14 і травмовані 107 осіб.
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