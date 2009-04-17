За придбання електромобіля доплачуватимуть

Уряд Великобританії прийняв програму, згідно з якою з 2011 року кожному покупцеві автомобіля з електромотором або гібридною установкою виплачуватимуть до 5000 фунтів стерлінгів. Очікується, що на той час у продажу з`являться доступні електрокари, повідомляє агентство Reuters.

Крім того, влада країни вирішила виділити 250 мільйонів ф.ст. на заходи із скорочення шкідливих викидів в атмосферу. З них 20 мільйонів будуть витрачені на створення мережі "електрозаправок" для машин та розвиток інфраструктури, що забезпечує комфортне володіння електрокарами.

За словами міністра транспорту Джефа Хуна, з 26 мільйонів автомобілів, що використовуються у країні, частка машин з електромоторами становить лише 0,1 відсотка, що дозволяє говорити про великий потенціал ринку електромобілів. Проте поки що середня вартість електрокара в країні дуже висока - від 12 до 80 тисяч фунтів стерлінгів залежно від потужності та комплектації.

У Німеччині й Франції, нагадує Автолента.ру, діють схожі заходи, але щодо покупців будь-яких автомобілів. Німцям при купівлі нових машин і здачі в брухт старого автомобіля виплачують по 2500 євро, у Франції премія скромніша - 1000 євро.