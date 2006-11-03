Міс Великобританія позбулася титулу за зв`язок з членом журі (фото)

Міс Великобританія Деніель Ллойд (Danielle Lloyd) позбулася титулу королеви краси, після того, як стало відомо про її близькі відносини з одним з членів журі конкурсу футболістом клубу West Ham Тедді Шерінгемом (Teddy Sheringham), повідомляє британська The Daily Mail.

На конкурсі краси Тедді був єдиним членом журі, що проголосувало за Деніель, яка потім виявилася переможницею за підсумками глядацького голосування. На світській вечірці, що відбулася відразу після перемоги, 22-річна Ллойд заявила, що давно розлучилася з Тедді.

Проте в недавньому інтерв`ю журналу Eve Деніель Ллойд обмовоилася, що, принаймні, за два місяці перед конкурсом вона зустрічалася з Тедді. Деніель поділилася з журналістами приємними спогадами про дорогий подарунок - туфлі Jimmy за 7000 фунтів стерлінгів - який Тедді підніс їй на Різдво прямо в ліжко.

Організатори конкурсу розцінили цю інформацію по-своєму. За даними The Daily Mail, раніше між ними і Деніель Ллойд вже виникали серйозні тертя з приводу того, що Денієль на порушення правил конкурсу знялася голою для журналу Playboy. Близький зв`язок королеви краси з одним з членів жюрі став останньою краплею, що вплинула на рішення журі позбавити її звання міс Великобританія.

Голова організаційного комітету конкурсу Міс Великобританія Роберт де Кейсер (Robert de Keyser) надіслав Деніель Ллойд офіційного листа, в якому повідомив її про те, що їїї позбавлено титулу королеви краси.

Лента.ру