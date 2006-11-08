Нардеп Василь Горбаль і співачка Галліна розлучаються

Співачка Галліна подала на розлучення і незабаром на почесного президента "Укргазбанку" регіонала Горбаля чекає гучний процес.

Більше того, як пишуть "Факти", причиною розлучення нібито стала подружня невірність. Кажуть, глава сім’ї останнім часом став з`являтися на людях із новою пасією.

Газета пише, що скандал у зоряному сімействі розгорівся не дуже давно - після того, як у серпні подружжя повернулося з Парижу.

Але, крім гучного скандалу, на Горбаля чекають ще й фінансові проблеми, бо Галліна подала заяву про розподіл майна і має намір відстоювати свої права.

Подружжя жило в розкішній квартирі на Червонозоряному проспекті. У листопаді повинні були переїхати в шикарний новий будинок на Печерську, будівництвом якого займалися цілий рік.

Що стосується іншого майна, то джип "Тойота Лендкрузер" рахується за Галліною. До речі, у травні, на 30-річчя, чоловік подарував співачці темно-синій "БМВ". Кажуть, офіційно ця машина їй не належить.

Поборотися є за що: депутат Василь Горбаль входить у число найзаможніших людей столиці. Пікантності ситуації надає й те, що подружжя прожило разом майже десять років.

"Їх вважали щасливою парою, Василь балував дружину, у прямому і переносному значенні носив на руках!", - пишуть "Факти".

Зараз Галліна відмовляється давати будь-які коментарі, а в приймальні Горбаля ТаблоID відповіли, що депутат зв’яжеться з журналістами, якщо вважатиме, що йому є що їм сказати.

ТаблоID