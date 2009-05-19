Регіонал Лук'янов пригадав Стародавній Рим і... зганьбився

Як відомо, досить туго у Партії регіонів із спікерами. Лідер цієї політичної сили Віктор Янукович вже прославився своїми ляпами, що говорять про дуже низький рівень його пізнань в літературі, географії, історії і інших науках. Вельми слабкі в ораторському мистецтві й інші відомі регіонали...

Проте особливо дивує поява в ефірах політичних телепередач депутата з Партії регіонів – Владислава Лук`янова. Причому, негативне враження викликає не тільки якість його лексикону...

Минулого понеділка Владислав Лук`янов відзначився в ток-шоу «Свобода слова» на ICTV. Розмова йшла про блокування Партією регіонів минулого тижня трибуни Верховної Ради і про інцидент у Франкфурті-на-Майні з главою МВС Юрієм Луценком, і тут Лук`янова чомусь потягнуло до історії Стародавнього Риму. При цьому парламентарій не тільки переплутав ім`я матері патриція Марка Брута, вбивці Юлія Цезаря («І ти, Брут!»), але і незрозуміло, яку він вмудрився побачити тут аналогію з скандалом у Німеччині.

Регіонал пригадав загибель Брута і поведінку у зв`язку з цим його матері, яку Лук`янов спочатку назвав Октавією, але після перерви на рекламу виправився - її звали Сервілія. Аналогію ж депутат збудував просто дивну – він розповів як Сервілія, посипаючи голову попелом, закликала до справедливості і тепер, ось, Партія регіонів теж цього вимагає. Невідомо, хто напоумив Лук`янова навести таке порівняння, проте вийшло воно, як мовиться – «ні в тин, ні в ворота».

Якщо звернутися безпосередньо до історії Стародавнього Риму, то Сервілія не є героїнею, гідною співчуття або наслідування. Вона належала до стародавнього і дуже знатного патриціанського роду. Від першого чоловіка народила Марка Юнія Брута, який потім взяв активну участь в змові проти Юлія Цезаря і його вбивстві. У другому шлюбі Сервілія народила трьох дочок. Найцікавіше полягало в тому, що вона близько 20 років була коханкою Юлія Цезаря – майже до останніх його днів. Син Сервілії Брут покінчив життя самогубством після поразки в битві з армією Антонія і Октавіана, яка відбулася в Македонії. Відомо, що після вбивства Цезаря ніяких репресій проти Сервілії не було. Решту своїх літ вона прожила у спокої і комфорті, під крильцем Тіта Помпонія Аттика, друга Цицерона.

Згадана ж Лук`яновим сцена, швидше за все, узята з популярного серіалу «Рим», знятого студією НВО (цією студією зняті також серіали «Секс у великому місті» і «Клан Сопрано»).

Історія громадянської війни у фільмі передана як історія ворогуючих жінок. Брут убив Цезаря нібито через намовляння своєї матері – колишньої коханки Цезаря. Ту ж у свою чергу до такого життя довели інтриги племінниці диктатора – Атії, яка хотіла всього лише, щоб дядько більше часу проводив в її будинку, влаштовуючи там звані вечори, і роблячи її, таким чином, першою пані Риму. У серіалі подається сцена, коли Сервілія після смерті Брута сідає перед будинком Атії і дні безперервно кричить: «Атія з роду Юліїв, волаю про справедливість!» (Лук`янов в студії тричі і з великим пафосом повторив слова про заклик до справедливості.). Вірна рабиня посипає її голову попелом, а потім, проклявши Атію, Сервілія заколюється мечем, а за нею і служниця.

Проте і в цьому випадку абсолютно незрозуміло, що мав на увазі Владислав Лук`янов, наводячи слова Сервілії із закликом до справедливості. Загалом, вийшло з цією історичною аналогією у виконанні регіонала, котрий вирішив блиснути ерудицією, приблизно те ж саме, що і у Віктора Януковича з поетесою «Анною Ахметовою».

Юрій Глухов