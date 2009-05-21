Ющенко вгадав результат матчу Шахтар-Вердер
00:45, 21 травня 2009Разное
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Який політик без передбачення?
Президент України Віктор Ющенко, який перебував 20 травня в Стамбулі, сьогодні вдень на прохання журналістів дав прогноз на фінальний матч Кубка УЄФА між командами Шахтар (Донецьк) і Вердер (Бремен).
Як передає кореспондент УНІАН, під обіцянку не розкривати його прогноз до кінця гри, Ющенко назвав цифри 2:1 на користь Шахтаря.
Нагадаємо, що сьогодні вранці кореспонденти УНІАН провели експрес-опитуваннясеред політиків.
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