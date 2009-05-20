На кого в фіналі Кубка УЄФА ставлять українські політики

Українські політики переконані, що в сьогоднішньому фіналі Кубка УЄФА, який відбудеться в Стамбулі, переможе донецький футбольний клуб «Шахтар».

Зокрема, в експрес-опитуванні агентства УНІАН міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ прогнозує, що «Шахтар» переможе бременський "Вердер" з рахунком 2:1. За його словами, сьогодні буде дуже цікавий матч, феномен якого полягає в тому, що він має об’єднати Україну.

«Я вболівальник з величезним стажем. Я ще застав Валерія Лобановського. Але зараз дуже цікавий матч, який збере всю Україну», - сказав міністр оборони.

Міністр у справах молоді та спорту України Юрій ПАВЛЕНКО також впевнений в перемозі «Шахтаря», але в день матчу він не хотів би робити прогнозів, аби "не наврочити". «Очевидно, що я вболіваю за «Шахтар», очевидно, що я їм бажаю перемоги», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО, зауваживши, що в цілому команда «Шахтаря» є сильнішою, ніж німецький «Вердер». І мотивація у донецької команди, на думку міністра, є сильнішою.

«За «Шахтарем» стоїть велика країна, за них вболіває. Будемо сподіватись, що «Шахтар» використає всі переваги, які має перед «Вердером», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК наголосив, що сьогодні обов’язково виграє Україна. Він розповів, що вчора дивився телерепортажі зі Стамбулу і побачив, що у гравців «Шахтаря» сильна, патріотична налаштованість.

«Я думаю, що в них є повна відповідальність і розуміння, що виграє в сьогоднішньому матчі не лише «Шахтар», а й уся Україна, і вся Україна буде за них переживати», - сказав він.

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний у перемозі донецької команди. «Бажаю їм настрою тільки на перемогу, і він, до речі, в них є, як і у кожного українця», - сказав керівник Служби безпеки.

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО також вважає, що «Шахтар» виграє з рахунком 2:1. «Я бажаю їм тільки перемоги. Я з дитинства вболіваю за цю команду, тому що я з Донецької області», - сказав генеральний прокурор. О.МЕДВЕДЬКО переконаний у перемозі української команди.

Голова Державного управління охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ переконаний, що «Шахтар» привезе до України Кубок УЄФА. «Не хотів би говорити рахунок, але я переконаний у перемозі», - сказав він.

Народний депутат України Петро ЮЩЕНКО вважає, що «Шахтар» переможе з рахунком 3:1. П.ЮЩЕНКО зауважив, що німецький «Вердер» нижче за статусом української команди. Також він вважає, що турецькі вболівальники будуть підтримувати українську команду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО перебуватиме з робочим візитом в Турецькій Республіці.

Зокрема, у Стамбулі В.ЮЩЕНКО проведе зустріч із президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ. Також В.ЮЩЕНКО планує відвідати фінальний матч Кубка УЄФА між командами «Шахтар» (Донецьк, Україна) та «Вердер» (Бремен, ФРН).