У Київському зоопарку слона Боя посадять на дієту

Слона Боя, який живе у Київському зоопарку, планують посадити на дієту та навчити самостійно спилювати нігті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам директор Київського зоопарку Світлана БЕРЗІНА.

За її словами, дієта слону необхідна не тільки тому, що він надто важкий – 6,5 тонни – як для індійського слона, які важать в умовах дикої природи 3,5-4 тонни, а й через те, що рослинна їжа забезпечить менше наростання нігтьової тканини на ногах тварини.

С.БЕРЗІНА повідомила, що під час проведення педікюру були деякі проблеми з виведенням слона з наркозу. Спеціалісти з Німеччини, які проводили операцію, сказали, що наступну таку операцію з наркозом слон може не витримати. Крім наркозу, за її словами, також слід врахувати вік Боя (39 років). У зв’язку з цим фахівці радили тренувати слона, щоб він природним шляхом стирав наростаючу кісткову тканину.

Зараз у Київському зоопарку розробляють спеціальну дієту, яка не міститиме білкової їжі: виключать з раціону Боя картоплю, хліб. Основна їжа буде складатись з листя, гілок і трави. Крім того, буде обладнано спеціальним захисним екраном частину вольєра, де живе слон. За цим захисним екраном буде обладнано спеціальну жорстку поверхню, за допомогою якої зніматиметься частина нігтя. Передбачається, що в екрані буде зроблено отвір, у який тварина подаватиме ногу і кіпер (людина, що доглядає за слоном) допомагатиме Бою робити педікюр. Слона хочуть навчити подавати ноги, і ця процедура з нігтями буде щоденною для нього.

Як пояснила С.БЕРЗІНА, захисний екран необхідний через те, що слон має дуже жорсткий характер, і тому необхідно забезпечити захист кіпера.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня слону Бою зробили педікюр.