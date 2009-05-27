9 ювілейних монет, яких ще немає (список)

Національний банк України впродовж літа 2009 року має намір ввести в обіг 9 ювілейних монет. Це передбачено в обнародуваній на сайті Верховної Ради України постанові Нацбанку №278 від 8 травня 2009 р. «Про введення в обіг пам`ятних монет України» (зареєстровано в Мін’юсті 19 травня 2009 року).

Документом передбачено введення в обіг з 1 червня 2009 року ювілейної монети "225 років м. Сімферополю" із серії "Стародавні міста України" номіналом 5 грн. з нейзільберу, тираж – 45 тис. штук.

З 15 червня в обіг буде введено пам`ятну монету "Міжнародний рік астрономії" номіналом 100 грн. зі срібла 999-ї проби, тираж – до 700 штук.

З 19 червня вводиться в обіг ювілейна монета "350-річчя Конотопської битви" із серії "Герої козацької епохи" номіналом 10 грн. зі срібла 925-ї проби, тираж – 8 тис. штук.

З 20 липня вводиться в обіг ювілейна монета "70 років проголошення Карпатської України" з серії "Відродження української державності" номіналом 20 грн. зі срібла 925-ї проби, тираж – 3 тис. штук.

З 28 липня в обіг буде введено монету "Бокораш" із серії "Народні промисли і ремесла". Монету номіналом 10 грн. буде виготовлено зі срібла 925-ї проби тиражем до 10 тис. штук, номіналом 5 грн. з нейзільберу – тиражем 45 тис. штук.

28 липня планується ввести в обіг пам`ятну монету "Херсонес Таврійський" з серії "Античні пам`ятки України" номіналом 100 грн. із золота, тираж – 3 тис. штук.

Крім того, в серпні Нацбанк має намір випустити монети «За твором М.В.Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки» номіналом 50 грн. зі срібла 999-ї проби, "60 років Раді Європи" номіналом 5 грн. з недорогоцінних металів, "Микола Боголюбов" із серії «Видатні особистості України» номіналом 2 грн. з нейзільберу. Монету за твором Гоголя буде введено в обіг 10 серпня, решта дві – 20 серпня ц.р.