Українка вийшла у фінал конкурсу ”Міс Земля - 2006” (5 фото)

23-річна київська модель агентства "Star Model Group" представляє Україну на третьому за престижністю у світі конкурсі краси, що проходить на острові Боракай.

Наразі українка Карина Харчинська увійшла до п`ятірки кращих і вийшла до фіналу конкурсу "Міс Земля - 2006", що відбудеться 26 листопада.

Карина, до речі вже володіє титулом міс Україна Земля-2006

Модель буде підкорювати журі і глядачів у сукнях і національному костюмі від Діани Дорожкіної, яка обіцяє бути абсолютно новаторською і нестандартною.

Після повернення додому на Карину чекає благодійна місія як "Міс Україна Земля".

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Фото "STAR model group"