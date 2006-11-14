Українка вийшла у фінал конкурсу ”Міс Земля - 2006” (5 фото)
10:50, 14 листопада 2006Разное
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Переможницю визначать 26 листопада
23-річна київська модель агентства "Star Model Group" представляє Україну на третьому за престижністю у світі конкурсі краси, що проходить на острові Боракай.
Наразі українка Карина Харчинська увійшла до п`ятірки кращих і вийшла до фіналу конкурсу "Міс Земля - 2006", що відбудеться 26 листопада.
Карина, до речі вже володіє титулом міс Україна Земля-2006
Модель буде підкорювати журі і глядачів у сукнях і національному костюмі від Діани Дорожкіної, яка обіцяє бути абсолютно новаторською і нестандартною.
Після повернення додому на Карину чекає благодійна місія як "Міс Україна Земля".
Фото "STAR model group"
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