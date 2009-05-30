«Опель» врятували від банкрутства

Німецький автоконцерн «Опель» врятовано від банкрутства.

Як стало відомо сьогодні, його купить канадсько-австрійська фірма «Магна».

До останнього часу підприємства німецького концерну були на межі закриття, тому що американський гігант «Дженерал Моторс», якому належить «Опель», проходить процедуру банкрутства. Операція з його порятунку проходила за активного сприяння німецької влади. На думку аналітиків, саме зусилля уряду і допомогли «Опелю» втриматися на плаву. На його купівлю претендували також італійський концерн «Фіат», транснаціональна компанія «Ripplewood» і китайський автовиробник BAIC. Але перевагу віддали канадсько-австрійській компанії Magna. Наголошується, що в цій операції вона виступає у партнерстві з російським Сбербанком і групою «ГАЗ».

Уряд ФРН забезпечить «Опелю» бюджетне фінансування на перехідний період у розмірі 1.5 мільярдів євро.

Эхо Москвы