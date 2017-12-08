Відкриття найбільшого в Україні та Європі молочного магазину мережі "Молоко від фермера"

8 грудня о 16.00 – в центрі Києва на Великій Васильківській, 65 святкове відкриття найбільшого в Україні та Європі – 600 кв. метрів – молочного магазину торгівельно-виробничої мережі «Молоко від фермера» .

В програмі заходу: спілкування представників медіа з засновником мережі – Тарасом Морозом, презентація унікального формату магазину та кав’ярні з продукцією власного виробництва, приготування страв бренд-шефом одного з київських ресторанів, дегустація продукції.

Для підтвердження вашої участі надішліть контакти на e-mail: 221155@ukr.net або повідомлення на сторінку Фейсбук https://www.facebook.com/molokoferma.com.ua/?fref=ts​.