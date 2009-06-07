У Херсонській області під час шторму в морі зникли троє людей
17:23, 07 червня 2009Разное
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Серед них - дитина
Сьогодні в селищі Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області під час шторму в морі зникли троє відпочиваючих.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні МНС області, орієнтовно о 13:00 дівчинка 11 років в районі пансіонату «Ювілейний» сильним вітром з берега була віднесена в Чорне море. Батько дитини намагався догнати матрац, на якому була дівчинка, і теж зник у морі.
Наразі пошуки зниклих ведуться силами місцевого рятувального загону.
Приблизно в цей же час відпочиваючий одного з місцевих пансіонатів зник під час купання в морі.
У районі Залізного Порту зараз дме сильний вітер змінного напрямку з поривами понад 20 метрів на секунду. На морі шторм 4-5 балів.
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