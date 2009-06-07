У Херсонській області під час шторму в морі зникли троє людей

Сьогодні в селищі Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області під час шторму в морі зникли троє відпочиваючих.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні МНС області, орієнтовно о 13:00 дівчинка 11 років в районі пансіонату «Ювілейний» сильним вітром з берега була віднесена в Чорне море. Батько дитини намагався догнати матрац, на якому була дівчинка, і теж зник у морі.

Наразі пошуки зниклих ведуться силами місцевого рятувального загону.

Приблизно в цей же час відпочиваючий одного з місцевих пансіонатів зник під час купання в морі.

У районі Залізного Порту зараз дме сильний вітер змінного напрямку з поривами понад 20 метрів на секунду. На морі шторм 4-5 балів.