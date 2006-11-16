Севастопольська вода пройшла перевірку в Києві

Київський Інститут гігієни і токсикології не виявив відхилень від норм у пробах севастопольської води

Севастополь. 16 листопада. УНІАН. Київський Інститут гігієни і токсикології імені Медведя не виявив відхилень від норм у пробах севастопольської води на гідровузлах №1, №3 і №7.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю Севастопольській державній регіональній ТРК завідувач санітарно-гігієнічним відділом міської СЕС Роман ПРОСКУРНІН.

За його словами, учора увечері СЕС Севастополя отримала інформацію Інституту гігієни і токсикології імені Медведя по взятих лабораторних дослідженнях проб води на 1-му, 3-му і 7-му гідровузлах, які вона направила до цього інституту. „За даними лабораторних досліджень на токсичність води, що проводилися на біологічному субстраті тварин, при проведенні експерименту відхилень не виявлено”, - сказав він. Крім того, як зазначив Р.ПРОСКУРНІН, „проводилися дослідження нелетких органічних токсичних речовин по розширеному спектру. Висновки інституту: в наданих пробах не зареєстровано токсичних органічних речовин”. Водопровідна вода зараз відповідає нормам, її можна вживати в їжу”, - підсумував завідувач відділом СЕС.

Водночас він наголосив: „Якщо не проводити санацію існуючих джерел водопостачання міста, періодично подібна ситуація, що сталася у місті 9 листопада, може виникати. Зараз треба проводити відповідні заходи в зонах Чорноріченського водосховища”.

Крім того, він повідомив, що ситуація, яка виникла у Севастополі, не є поодинокою для України. Аналогічний випадок стався свого часу у місті Комсомольськ (Полтавська обл.) та в інших місцях, де використовують дніпровську воду, стверджує представник СЕС.

На думку Р.ПРОСКУРНІНА, „зараз треба звернути увагу міської влади, інспектуючих органів на ті проблеми, які існують в районі Чорноріченського водосховища”.

За даними відділу інформації та зв’язків з громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації, розміщеними на сайті МДА (відділ, у свою чергу, посилався на офіційну інформацію міської СЕС), до київського інституту були направлені для дослідження проби води з гідровузлів №№1, 3, 7 і ставка-накопичувача води річки Байдарка.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада близько 22-ї години вечора на території гідровузла №3 ДКП „Севміськводоканал” було виявлене забруднення водного об’єкта невстановленими речовинами. Створена міжвідомча комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на системах центрального водопостачання питною водою міста Севастополя під керівництвом заступника голови Севастопольської міськдержадміністрації Ігоря ЛОКТІОНОВА прийняла рішення про тимчасове припинення подачі питної води зранку 9 листопада. Були вжиті заходи з виявлення джерела забруднення. Севастопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура 9 листопада порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 242 ч.1 Кримінального Кодексу України - порушення правил охорони вод, яке спричинило забруднення поверхневих джерел питних вод.

Увечері 10 листопада у Севастополі було відновлено безперебійну подачу питної води. Заступник головного державного санітарного лікаря України Михайло СИТЕНКО того ж дня в інтерв’ю журналістам повідомив, що попередньо основними причинами надзвичайної ситуації і виникнення неприємного запаху стала сполука відмерлих синьо-зелених водоростей (особливо значна їх кількість зібралася в ставку-накопичувачу води в Байдарській долині, рішенням комісії її було злито - УНІАН) і хлору на очищувальних гідроспорудах, а також стан гідроспоруд Севастополя.