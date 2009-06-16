Один з прочан виявив мінометну міну біля Зарваниці

У Тернопільській області біля Марійського духовного центру у Зарваниці Теребовлянського району виявлено міну та рештки боєприпасів часів війни.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС, під час всеукраїнської молодіжної прощі один із паломників виявив 82-міліметрову мінометну міну часів Другої світової війни. Небезпечний предмет знаходився на відстані 300 м від Марійського духовного центру. Там напередодні вели земляні роботи, і міну ковшем екскаватора викинуло на поверхню.

Піротехніки Головного управління МНС після отримання повідомлення на місці знахідки вилучили міну та здійснили контрольне обстеження території, у ході якої було виявлено ще рештки боєприпасів. Усі вибухонебезпечні знахідки ліквідовано.

Як повідомляв УНІАН, у суботу розпочалася триденна ХVІ Всеукраїнська молодіжна проща до Марійського духовного центру у Зарваниці.