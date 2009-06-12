Розпочалася Всеукраїнська молодіжна проща до Зарваниці

На Тернопільщині розпочалася триденна ХVІ Всеукраїнська молодіжна проща до Маріїнського духовного центру у Зарваниці Теребовлянського району.

Як передає кореспондент УНІАН, після Богослужіння у кафедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ у Тернополі, група майже зі ста паломників вирушила пішим ходом до місця проведення прощі.

Прочани пройдуть 60 км, зупинившись на нічліг у Струсові.

У Зарваниці впродовж 13 та 14 червня окрім богослужінь та молебнів відбудеться запалення “Вогнища Надії”, пройдуть імпровізовані заходи на майданчиках Світла, Правди, Слова, Радості, Творчості і Пісні, де молоді люди молитимуться, співатимуть, проводитимуть обговорення на різну тематику, малюватимуть. Під час прощі відбудеться також засідання голів єпархіальних молодіжних комісій УГКЦ.

У суботу о 22.30 запланований традиційний нічний похід зі свічками до чудотворного місця, де відбудеться молебень біля ікони Матері Божої Зарваницької та посвячення води.

За прогнозом організаторів, на Всеукраїнську молодіжну прощу прибуде 10-20 тисяч паломників з усієї України. У переважній більшості житимуть вони у наметовому містечку.

Традиційно Всеукраїнські прощі родини або молодіжні прощі збирають в Зарваниці від 10 до 25 тис прочан. На них приходять паломники з України та з-за кордону. Окремі прочани всю дорогу йдуть пішки, вирушаючи на прощу за 1-2 доби до її проведення, а іноді і за кілька тижнів.