«Лексус» на півтори години заблокував рух у центрі Києва

У Києві на 1,5 години зупинявся рух тролейбусів через припаркований у невстановленому місці "Лексус", повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», 16 червня о 15:30 сталася затримка руху тролейбусних маршрутів № 16 та № 18 внаслідок несанкціонованого паркування автомобіля «Лексус» на Майдані Незалежності.

Працівникам КП «Київпастранс» та ДАІ Головного управління МВС України в місті Києві, які оперативно виїхали на місце події, не вдалося відновити рух тролейбусів, оскільки водія приватного автомобіля не було поблизу транспортного засобу. О 16:55 пасажири самотужки переставили легковий автомобіль, після чого рух тролейбусів було відновлено.

Для забезпечення пасажироперевезень в цей період водії КП «Київпастранс» здійснювали розворот частини тролейбусів на станції метро «Лук’янівська».

Як зазначають у комунальному підприємстві, "невиправдані дії водія приватного автомобіля призвели до зриву пасажирських перевезень з 15:30 до 16:55 на ділянці «Станція метро «Лук’янівська» – Майдан Незалежності» та завдали суттєвих матеріальних збитків підприємству".

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого 2009 року Міністерство юстиції поінформувало, що втратив чинність Порядок затримання та зберігання евакуйованих з вулиць столиці автомобілів. За даними Мін‘юсту, наказ щодо втрати чинності порядку було видано 13 лютого. Його видано з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства вищезазначеного порядку. Відповідно до статті 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках має визначатися Кабінетом міністрів України.

Після заяви Мін‘юсту евакуатори припинили роботу на території Києва.