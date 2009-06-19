Потяг Львів – Чернівці врізався у трактор: водій - у тяжкому стані

У четвер о 19.07 поблизу станції Бурштин Івано-Франківської області на залізничному переїзді сталося зіткнення пасажирського потяга "Львів – Чернівці" з трактором Т-40.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в результаті постраждав тракторист, який у тяжкому стані госпіталізований. Пошкоджено три стрілочних переводи, близько 70 метрів колії, локомотив і два вагони зійшли з рейок. У потязі постраждалих немає.

Рух потягів спрямований в обхід через станцію Стрий Львівської залізниці.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Відновлювальним потягом локомотив і вагони поставлені на колію та відправлені до станції призначення. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.