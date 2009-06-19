У Києві на трьох вулицях ввели односторонній рух

Від сьогоднішнього дня у Києві на вулицях Стрілецька, Олеся Гончара, Стрітенська запроваджено односторонній рух транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, також частково односторонній рух відкрито на вулицях Ярославів Вал і Рейтарська.

«За рік на перехрестях цих вулиць сталося 143 аварії, у яких постраждало 15 чоловік. Впровадження одностороннього руху на цих вулицях дозволить нам не лише розвантажити відповідні ділянки доріг, збільшивши їхню пропускну спроможність, а й підвищить рівень безпеки», – зазначив перший заступник голови КМДА Денис БАСС під час офіційного запровадження нового режиму руху машин на вказаних вулицях.

Зокрема, передбачається, що затори зменшаться на 22%, а кількість ДТП скоротиться до 40%. Крім того, це дозволить організувати додаткові місця для паркування (102 паркомісця).

Д.БАСС додав, що до кінця 2009 року односторонній рух буде запроваджено ще на 15 вулицях у Шевченківському, Голосіївському, Солом`янському та Святошинському районах. У 2010 році односторонній рух впроваджуватиметься на 11 вулицях Подолу.

Він нагадав, що на вулицях Києва односторонній рух розпочали застосовувати у 2007 році.

“В цілому запровадження одностороннього руху дозволяє збільшити пропускну здатність центральних вулиць на 30-50%», – зазначив Д.БАСС.

Першими у режимі одностороннього руху в столиці запрацювали вулиці Жилянська і Саксаганського та Червоноармійська і Горького.

«Звичайно, перший час впровадження одностороннього руху викликало дискомфорт у водіїв. Але згодом усі жителі міста безперечно відчули позитивний ефект від такого рішення», – додав Д.БАСС.

Як інформує КМДА, з 2007 року у столиці в односторонньому режимі запрацювали 38 вулиць. В результаті на 16% скоротилися затори, до 35% збільшилася пропускна спроможність вулиць, а кількість ДТП скоротилася до 17%.

«Одна з найголовніших переваг одностороннього руху – це можливість виділити на великих центральних вулицях Києва окрему смугу для громадського транспорту, який для нас є пріоритетом, тому що перевозить щодня близько 2 мільйонів пасажирів”, - сказав Д.БАСС. Це, за його словами, дасть можливість громадському транспорту дотримуватися визначеного графіка, тобто підвищувати якість обслуговування киян.

“Однак, на превеликий жаль, нерідко на смузі, яку ми відводимо для громадського транспорту, паркуються приватні автомобілі, що ускладнює безперешкодне пересування автобусів і тролейбусів. Тому ми будемо звертатися і до Верховної Ради, і до Кабінету міністрів з проханням повернути на дороги евакуатори, які дисциплінують водіїв і покращують ситуацію на дорогах», – повідомив Д.БАСС.