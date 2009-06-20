Час припинити суперечки про "погані" та "добрі" алкогольні напої
Аргументи Миколи Томенка
Україні необхідно перейти на європейські стандарти підходу до продажу та споживання алкогольних напоїв, заявляє заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, відкриваючи засідання круглого столу, присвячене обговоренню законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв),
Законопроект, поданий народними депутатами М.ТОМЕНКОМ, Євгеном СУСЛОВОМ і Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, був зареєстрований ще у грудні 2007 року. Він спрямований на обмеження споживання і продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв.
Даним законопроектом законодавчо вносяться у категорію алкогольних напоїв слабоалкогольні напої та пиво, а також вводиться обмеження на продаж слабоалкогольних напоїв до 18 років та забороняється продавати та споживати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби у громадських місцях, зокрема у місцях проведення масових заходів.
5 березня 2009 року Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні, за його прийняття проголосувала конституційна більшість народних депутатів – 384.
«Ідея мого законопроекту, який вже було ухвалено Верховною Радою у першому читанні і який вкрай необхідно прийняти до завершення цієї сесії, полягає в тому, що треба нарешті зупинити віртуально дискусію стосовно «поганих» і «добрих» алкогольних напоїв», - сказав сьогодні М.ТОМЕНКО.
За його словами, у силу фінансової підтримку певних міфів в Україні й досі існує думка, що слабоалкогольні напої, у тому числі і пиво, не завдають шкоди організму. «Десятки років молодих людей України переконували в тому, що в Україні не існує пивного алкоголізму. На жаль, достатньо послухати медичних працівників або батьків, щоб зрозуміти абсурдність такого сформованого міфу», - наголосив він.
М.ТОМЕНКО зауважив, що перше завдання законопроекту – прирівняти норми законодавства щодо обмеження споживання продажу пива і слабоалкогольних напоїв до алкогольних напоїв.
«Друге, не менш важливе його завдання, пов’язане не лише з охороною здоров’я, передовсім молодих людей, а й з безпекою наших громадян. Це норми, які стосуються обмежень з продажу і споживання алкоголю, в тому числі і пива в громадських місцях», - сказав він.
М.ТОМЕНКО також зауважив, що виступає прихильником того, аби в таких місцях повністю заборонити продаж пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, водночас, готовий розглядати компроміс, коли у даних місцях буде дозволений продаж пива у пластиковій тарі.
«Загалом, треба зробити все, щоб, як у будь-якій цивілізованій країні, під час масових заходів не використовувалась скляна тара. Це тим більше важливо, що ми повинні готувати наших громадян до заходів Євро-2012, коли кількість любителів футболу сягатиме сотень тисяч в тих містах, що прийматимуть чемпіонат», - сказав він.
За словами М.ТОМЕНКА, треба зробити все, щоб до розпалу літнього сезону законопроект був ухвалений і в Україну повернулися європейські стандарти щодо споживання пива та слабоалкогольних напоїв.