На Хрещатику пройде міжнародна акція «Олімпійський день Бігу»

Cьогодні на головній вулиці столиці Хрещатику відбудеться міжнародна спортивна акція «Олімпійський день бігу 2009».

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними прес-служби, Олімпійський день традиційно проходить у всьому світі з нагоди заснування Міжнародного Олімпійського Комітету (23 червня 1894 року).

О 10-00 на Хрещатику розпочнеться реєстрація учасників, а об 11-00 відбудеться урочисте відкриття та забіги у різних категоріях, після чого триватиме святковий концерт. Родзинкою акції стануть змагання зі стрибків із жердиною, які стартують о 16-00. Окрім того, в рамках Олімпійського дня, передбачені вікторини та конкурси на олімпійську тематику.

У програмі забігів передбачається участь 9 категорій осіб різновікових груп. Крім того, усі вони будуть розбиті на змагання серед чоловіків та жінок. Заплановані також змагання спортсменів-інвалідів. Планується, що дистанція в залежності від категорій буде складати від 500 до 2 тисяч метрів, але кожна організація, що проводитиме забіг, може внести свої зміни в залежності від складності траси, кількості учасників тощо.

Цього року на головній вулиці столиці очікується близько 4000 учасників акції.