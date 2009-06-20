В Ужгороді вперше проведуть автомобільний слалом

В Ужгороді сьогодні вперше проведуть автомобільний слалом.

Як повідомили УНІАН організатори заходу Громадська організація «Ужгородський тюнінг-клуб OUTLAW», вперше в Закарпатті відбудеться автомобільний слалом. Дійство проходитиме в Ужгороді на території авторинку «Наталі». Початок д 12.00. Формат змагань - міжклубний, тому основні учасники очікуються з OUTLAW клубу, Lada Racing Club-у, Закарпатського БМВ клубу, М-рейсінг клубу. Також організатори чекають на всіх любителів автослалому в Україні.

Також організатори повідомляють, що до участі у етапі допускаються серійні легкові автомобілі, що зареєстровані у ДАІ. Автомобілі діляться на залікові групи: група I - з переднім приводом, група II - з заднім приводом. Проводитимуться три залікових заїзди.

«Учасник повинен пройти трасу змагань, в суворій послідовності, визначеною схемою траси. Траса змагань вважається пройденою за схемою, якщо щонайменше три колеса автомобіля пройшли біля маркерів зі вказаних боків. Фініш заїзду - базою автомобіля. За порушення правил накладатимуться штрафні санкції у вигляді додаткового часу тощо», - розповіли в Громадській організації «Ужгородський тюнінг-клуб OUTLAW».

Організатори також повідомили, що результати кожного заїзду фіксуватимуться телеметрією з точністю до 0,1 секунди в момент перетинання фінішного створу.