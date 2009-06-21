У світі пройшов День іспанської мови

День іспанської мови пройшов в 73 філіях Інстітуту Сервантеса по всьому світі в суботу.

Інститут Сервантеса - найбільший культурний центр, що займається викладанням і пропагандою іспанської мови і культури. Щороку в численних філіях інституту навчаються більше 80 тисяч студентів.

На честь 18-ї річниці заснування Інституту було вирішено щорік проводити День іспанської мови у суботу, найближчу до дня літнього сонцестояння.

За даними Інституту Сервантеса, в світі більше 450 мільйонів іспаномовних жителів. Мова - друга в світі після англійської, якої більше за інші розмовляють. За прогнозами, за три покоління більше 10% жителів планети говоритимуть іспанською, а на 2050 рік вона буде другою офіційною мовою в США.

РІА "Новости"