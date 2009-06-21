На руїнах Стоунхенджу зібралися більше 30 тисяч людей

Вночі тисячі людей зібралися на півдні Англії, щоб відзначити найдовший день року. Як повідомили представники влади країни, більше 30 тис. осіб приїхали на руїни стародавнього Стоунхенджу для святкування найдовшого дня року в північній півкулі - дня літнього сонцестояння, передає Бі-бі-сі.

Стоунхендж - внесена до списку Світової спадщини кам`яна мегалітична споруда (кромлех) на Солсберійській рівнині в графстві Вілтшир (Англія). Розташований приблизно за 130 км на північний захід від Лондона. Це одна з найпопулярніших визначних пам`яток країни. Щорік його відвідують більше 750 тис. туристів. Його будували поетапно, починаючи з III тисячоліття до н.е.

Точне призначення досі залишається загадкою. На початку XIX століття утвердилася версія про Стоунхендж як святилище друїдів. Деякі вважали, що це гробниця Боадіцеї — язичницької королеви. Автори XVIII століття помітили, що положення каменів можна пов`язати з астрономічними явищами. Найбільш відома сучасна спроба тлумачити Стоунхендж як грандіозну обсерваторію кам`яного віку, що і робить його найкращим місцем, аби святкувати зимове і літнє сонцестояння.