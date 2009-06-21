На руїнах Стоунхенджу зібралися більше 30 тисяч людей
Місце загадкове, культове
Вночі тисячі людей зібралися на півдні Англії, щоб відзначити найдовший день року. Як повідомили представники влади країни, більше 30 тис. осіб приїхали на руїни стародавнього Стоунхенджу для святкування найдовшого дня року в північній півкулі - дня літнього сонцестояння, передає Бі-бі-сі.
|Стоунхендж під час літнього сонцестояння
Точне призначення досі залишається загадкою. На початку XIX століття утвердилася версія про Стоунхендж як святилище друїдів. Деякі вважали, що це гробниця Боадіцеї — язичницької королеви. Автори XVIII століття помітили, що положення каменів можна пов`язати з астрономічними явищами. Найбільш відома сучасна спроба тлумачити Стоунхендж як грандіозну обсерваторію кам`яного віку, що і робить його найкращим місцем, аби святкувати зимове і літнє сонцестояння.