Як автомобіль Ніксона, Брежнєва і Щербицького доїхав до Тернополя

У Тернополі на Театральному майдані проходить виставка ретроавтомобілів.

Як повідомив УНІАН організатор виставки, засновник місцевого автоклубу “Ретро-кортеж” Тарас ДЕМКУРА, всього у колекції клубу є 12 ексклюзивних старовинних машин.

Найстарішим є “Опель-адмірал” 1933 року випуску. Найбільшою ж родзинкою колекції Т.ДЕМКУРА називає “Ягуар”, на якому колись їздив Президент США Річард Ніксон. Згодом він подарував це авто Леоніду Брежнєву, той через деякий час – Володимиру Щербицькому, а той – голові колгоспу у Зборівському районі Тернопільської області. Т.ДЕМКУРА купував цей автомобіль вже в останнього власника як проржавіле залізяччя.

“Ми хочемо об’єднати в одну структуру всіх власників та поціновувачів старовинних автомобілів. Щоб ця краса не стояла десь по гаражах, а милувала око багатьох людей”, - пояснює мету створення клубу Т.ДЕМКУРА.