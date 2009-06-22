Переглядати газові угоди буде Бойко?

Друзі і соратники іменували його «видатним менеджером і творцем»... Росукренерго – це вже стійке словосполучення, як «хрещений батько». Думка

Ось знову подивилася по телевізору «Свободу». Цієї п`ятниці телеведучий запропонував нам послухати одного з опонентів Тимошенко Юрія Бойка. У тусовці парламентських журналістів цього пана називають міністром Російської Федерації, але без портфеля. Правда, присутні в студії друзі і соратники іменували його «видатним менеджером і творцем». І мені б хотілося нагадати, що окрім нав`язуваної на ефірі оцінки, є інші думки про здібності колишнього голови НАКу.

А його особиста політична і бізнес-історія навряд чи дає йому людське право кидати камені в кого б то не було. В усякому разі, великі камені.

«За п`ять років ця влада не побудувала жодного підприємства, – зробив Бойко звичайний антипомаранчевий вступ і далі перейшов до улюбленої теми: – Газовий конфлікт породила ваша влада, і він лише продовжує почате вами руйнування. Ви канючите гроші у Москви, потім їздите – канючите у Європи. Ви уклали найзбитковіший контракт. Ми будемо вимушені його переглядати. (Хто це – ми?) Ми повинні знову повернутися до ідеї газового консорціуму за участю Росії і Європи, коли Росія пропонує нам доступ до своїх родовищ, а ми їм доступ до своїх активів».

Юрій Бойко - дійсно «творець». Історія функціонування нафтогазової сфери України яскраво демонструє, що він віртуозно творив тіньовий нафтогазовий ринок. Головний «ласунчик» тіньового нафтогазового пирога, беззаперечний виконавець побажань Леоніда Кучми у частині блокування європейського напряму нафтопроводу Одеса–Броди, один з батьків Росукренерго і голова газотранспортного консорціуму знову на манежі. Сучасні дослідники давним-давно опублікували цифри і документи, які підтверджують участь Юрія Бойка в згаданих проектах.

Ось, наприклад, страшно перераховувати, які респектабельні компанії умовляли Україну в бізнес-доцільності аверсного використання нафтопроводу Одесса–Броди. Керівництву України писали топ-менеджери Шеврон–Тексако, Балтік-Петроліума і навіть Юкоса. Головний в`язень і за сумісництвом герой Росії Михайло Ходорковський навіть обіцяв «стійке трубопровідне постачання нафти з Росії без впливу на стратегічні устремління сторін». Коли нам ще Росія щось запропонує без впливу на стратегічні устремління? На жаль, Кучма сказав – Бойко зробив: замість аверса – реверс, не зважаючи на сумне попередження Хербста: «Причин для реверсу немає».

Росукренерго вже стало класикою наших відносин. Це вже стійке словосполучення, як «хрещений батько», як «Коза-Ностра». Росукренерго – це коли посередник, використовуючи державну трубу і персонал державної компанії, купує газ в Росії дешево, а продає до України дещо дорожче. І ця схема освячена головними менеджерами країни. Нагадаємо, що цього року 29 липня виповниться п`ять років з дня підписання протоколу про створення координаційної ради Росукренерго, з боку України туди увійшов глава НАКу Юрій Бойко. Цього ж дня був підписаний контракт про купівлю природного газу між РУЕ і Нафтогазом до 2028 року. Юрій Бойко домовлявся про газ для України, суміщаючи керівні посади в НАК і РУЕ. Що робило ці структури афілійованими і ставило під сумнів сумлінність операцій між ними, а про корпоративну і ділову етику такого поєднання можна тільки мовчати. Ну а що стосується газотранспортного консорціуму, то при перебуванні Юрія Бойка керівником цієї структури ця ідея так скомпрометувала себе і викликає стільки додаткових питань, що повертатися до неї без детального опрацювання і широкого обговореннянемає сенсу.

Можна, звичайно, сказати, що в українській політиці немає безгрішних газових персон, що в шафі минулого кожного політика є свій газовий посередник. Але тільки посередник Юрія Бойка робив наполегливі спроби ожити і прописатися на ринку навіть у січні цього року.

Одним словом, у нас проблеми з газом, і не секрет, що газові контракти уряд уклав погані. Тільки не дай Бог переглядати їх почне Юрій Бойко.

Маша Міщенко