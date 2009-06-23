На вечір заплановане відкриття зміцненого Дніпровського узвозу

У вівторок, 23 червня, ввечері у Києві планується урочисто відкрити для проїзду автотранспорту Дніпровський узвіз, який перекривали у зв’язку з необхідністю проведення робіт із зміцнення схилу над Дніпром.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Участь у відкритті оновленої автодороги візьме перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО. Захід заплановано на 18.00.

Як повідомляв УНІАН, рух транспорту для проведення протиаварійних робіт на Дніпровському узвозі у Печерському районі столиці було перекрито з 1 червня.

Комісія з надзвичайних ситуацій при КМДА прийняла рішення про термінові роботи на Дніпровському узвозі для локалізації руйнівних процесів, а саме: зсуву грунтів і пов’язаного з цим пошкодження дорожнього полотна.