Фільм "Тримай біля серця" виходить на екрани

31 січня 2018 року о 18.15 в кінотеатрі «Жовтень» відбудеться прем’єрний показ телевізійного ігрового художнього фільму «Тримай біля серця».

Це перший повнометражний ігровий фільм, створений вінницькою студією «SwitVideo Production».

Колишній військовий Сергій Вітрук не може знайти душевного спокою. Робота не приносить задоволення, з дружиною немає порозуміння, одна радість- дочка Зорянка. А тут іще події на Сході- АТО. Загибель колеги стає останньою краплею. Сергій вирішує добровільно повернутися в армію. Його підрозділ потрапляє в оточення. І саме там відбувається несподівана зустріч… Що зараз- війна чи мир? Як жити, коли десь поруч гинуть люди, захищаючи твій спокій?!...

Картина отримала прокатний рейтинг 12+ і має посвідчення Національного фільму.

Зйомки проходили у м.Вінниця та м.Калинівка за підтримки Вінницької міської ради та її голови Сергія Моргунова.

В головних ролях: Ігор Волков, Лілія Нагорна, Олег Примогенов, Сергій Романюк, Марійка Львова, Олександр Нємченко, Тарас Постніков, Лідія Белозьорова.

Прем’єрний показ відбувається за підтримки Держкіно України.

Потрібна акредитація т. +38 073 0312025, +38 067 7669639 vasilymedyany@hotmail.com

Фільм створено на реальних подіях у зоні АТО

Автори сценарію - Лілія Легостаєва, Валерій Шалига

Режисер фільму - Валерій Шалига

Оператор-постановник - Василь Медяний

Художник-постановник - Сергій Нагорний

Композитор - Іван Небесний

Продюсери - Василь Медяний, Валерій Шалига