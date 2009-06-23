На Запоріжкоксі сталася пожежа на газопроводі

На запорізькому меткомбінаті ВАТ "Запоріжкокс" сталося займання на газопроводі.

Інформацію про подію сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в Запорізькому теруправлінні МНС.

"Повідомлення про пожежу на ВАТ "Запоріжкокс" надійшло на "101" напередодні, 22 червня, о 13.00. Займання сталося в газопроводі подачі зворотного коксового газу, який перекачувався з цеху сіркоочищення на обігрів коксових батарей діаметром 1400 мм і робочим тиском 6 атмосфер", - повідомили в МНС, зазначивши, що цей газопровід розташований на висоті близько 5 метрів і стоїть на металевих опорах, що істотно ускладнило роботу пожежників.

Для гасіння вогню було направлено 13 одиниць техніки і 52 пожежників, які о 14.50 ліквідували пожежу.

За офіційними даними, ніхто зі співробітників підприємства і працюючих на місці події рятувальників не постраждав.

Причини займання вогню і розмір завданих збитків поки що не встановлено.

Довідка УНІАН. Запорізький коксохімічний завод – підприємство, що здійснює повний комплекс переробки вугілля, випалювання коксу, уловлювання і виробництва хімічних продуктів коксування. Основна продукція ВАТ "Запоріжкокс" – доменний кокс. Крім того, завод випускає пековий кокс, бензини, сульфат амонію, бензол тощо.

41,808% акцій "Запоріжкоксу" належать металургійному комбінату "Запоріжсталь", 24,99% – компанії "MetalUkr Holding Ltd", 15,3% – товариству з обмеженою відповідальністю "Оmni international ventures Ltd", 10,71% – компанії "Jassen Enterprises Corp." (Британські Віргінські острови).