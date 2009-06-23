Черновецький обскакав Лужкова

Досягнення київського мера як «масовика-затійника» належно оцінили на врученні премії за найсумнівніші досягнення у галузі шоу-бізнесу – московської «Серебряной калоши». Про це пише "Газета по-киевски". «Полумэры, или Мэрская история» – так називалася номінація, в якій відзначили Леоніда Михайловича. Обгрунтування для «перемоги» вагоме: «за яскраву і самобутню демонстрацію свого психічного здоров`я за допомогою танців, співу і введення комерційної плати за свої мерські послуги».

Конкурентами Черновецького були його московський колега Юрій Лужков (за те, що дозволив догляд за покинутими могилами з метою їх «подальшого використання»), а ще дві кандидатки в мери Сочі – балерина Анастасія Волочкова і порнозірка Олена Беркова.