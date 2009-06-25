Південно-західна залізниця відмінила одну електричку

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) відмінила одну електричку, що курсує у вихідні, і продовжила деякі приміські маршрути.

Як повідомляє УНІАН прес-служба ПЗЗ, з 27 червня Південно-Західна залізниця відміняє рух електропоїзда №6805 Березань-Борщагівка-технічна у суботу і неділю. Відміна курсування електропоїзда викликана відсутністю пасажиропотоку на цьому приміському маршруті, а відповідно, його нерентабельністю.

Водночас Південно-Західна залізниця повідомляє про продовження маршруту проходження електропоїздів у зв`язку із зростанням пасажиропотоку на деяких напрямках у приміському сполученні.

З 26 червня у п`ятницю продовжується маршрут курсування електропоїзда №6025 Київ-Фастів до станції Попельня, назад також щоп`ятниці курсуватиме електропоїзд №6218 Попельня-Фастів.

З 30 червня Південно-Західна залізниця продовжить щоденний маршрут електропоїзда №6807 Переяславська-Борщагівка-технічна до станції Яготин. Крім того, залізниця призначає зупинку електропоїзда №6070 Фастів-Київ на станції Мотовилівка.