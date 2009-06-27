У військовій частині знайшли мертвим майора: міліція говорить про самогубство

На території однієї із військових частин у Рівному знайдено мертвим 37-річного майора державної служби зв’язку та захисту інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, його виявили зі смертельним вогнепальним пораненням у голову вранці 26 червня у своєму службовому кабінеті. Згідно з результатами попереднього розслідування, правоохоронці схильні вважати, що це було самогубство.

Однак, за словами прокурора Рівного Андрія ДЖУСА, таке твердження спонукає до детального розслідування справи, оскільки у загиблого не було явних причин піти з життя. Адже військовослужбовець, за свідченнями колег, з начальством та підлеглими не конфліктував. Проблем у сім’ї у майора також не було. Не виявлено і будь-якої передсмертної записки на місці події.

Нині працівники прокуратури міста проводять перевірку, яка має дати відповідь на запитання: на території військової частини трапилося самогубство, чи причиною смерті стало необережне поводження зі зброєю.